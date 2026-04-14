Grottaglie 11 aprile 2026: Convegno 'La Legge 104/92: trent’anni di inclusione – tra evoluzione normativa, sfide pedagogiche e testimonianze di vita' - Il video





GROTTAGLIE (TA) - Si è tenuto sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:30, presso la Biblioteca del Monticello di Grottaglie, il convegno dal titolo "La Legge 104/92: trent’anni di inclusione – tra evoluzione normativa, sfide pedagogiche e testimonianze di vita".





L’evento, moderato dalla Dott.ssa Mary Lenti, Pedagogista, Vicepresidente AINSPED Puglia e Coordinatrice di Grottaglie per Colturazione, nasce dalla sinergia tra AINSPED (Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori), Colturazione e il C.I.P.E.P. (Comitato Inclusione Parità Educazione e Lotta alla Povertà).





Un’iniziativa che ha visto in prima linea la Dott.ssa Cristina Casarella, Presidente AINSPED Puglia e anima del progetto "La Carovana Pedagogica", da tempo impegnata nella diffusione capillare della cultura dell’inclusione nei territori.





Un sentito ringraziamento è andato al Presidente AINSPED Davide Piserà, al Vicepresidente Gianni Gangemi, all’Avv. Angelo Lucarella, Presidente di Colturazione, e ad Antonio Lattanzio, Vicepresidente, per aver contribuito alla realizzazione di un evento di grande spessore.





Il programma è stato ricco di spunti sia tecnici sia umani. Dopo i saluti di Cosimo Luccarelli, Presidente dell’ANTEAS che ha ospitato l’incontro, il dibattito è entrato nel vivo con interventi multidisciplinari: si è avuto modo di parlare di prospettive pedagogiche con la stessa Casarella, di scenari giuridici con l’Avvocato Antonio Lattanzio e dell’importanza della socializzazione non formale con Massimo Giusto.





Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti novità legislative, come il D.L. 62/2024, illustrato da Angela Esposito, e al ruolo cruciale degli educatori nella scuola, analizzato da Giusy Pierri. Infine, lo sguardo si è spostato sul "dopo di noi" e sulla vita indipendente, con l’intervento di Vaniana De Tommaso e il progetto PRO.VI.





Un forte segnale di accessibilità è stato rappresentato dalla presenza dell’Interprete L.I.S. Alida Quaranta, a testimonianza di come l’inclusione non debba essere soltanto un tema di discussione, ma una pratica quotidiana. Le conclusioni sono state poi affidate a Titty Battista e Giulietta Marangi. Riprese video a cura del giornalista DANIELE MARTINI.