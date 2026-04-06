Pasquetta con il sole dopo il maltempo: temperature miti e traffico da bollino rosso

BARI - Il giorno di Pasquetta si apre all’insegna del bel tempo, regalando una parentesi ideale dopo l’ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito duramente Puglia e Basilicata.Le condizioni meteo di oggi confermano un deciso miglioramento: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature miti e clima perfettamente primaverile. I valori si attestano intorno ai 16-17 gradi lungo tutto il territorio, dalla Capitanata fino al Salento. I venti saranno deboli e i mari calmi o poco mossi, rendendo ideali le escursioni sia sulla costa sia nelle aree interne.Le tradizionali gite fuori porta sono quindi confermate: picnic all’aria aperta, giornate al mare e passeggiate in campagna tornano protagoniste, spinte da condizioni climatiche favorevoli che invitano a lasciare le città.Proprio questo scenario, però, comporta anche un aumento significativo degli spostamenti. Le principali arterie stradali verso le località costiere sono infatti interessate da traffico intenso, con previsioni da bollino rosso per tutta la giornata. Una Pasquetta dunque all’insegna del sole e del relax, ma con inevitabili disagi per chi si mette in viaggio.