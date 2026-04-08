Pirata della strada si costituisce: denunciato 26enne nel Leccese

GAGLIANO DEL CAPO - Si è conclusa in poche ore la ricerca del responsabile dell’investimento avvenuto la sera del 6 aprile, giorno di Pasquetta, lungo la litoranea di Gagliano del Capo, in località Ciolo.

Un giovane di 29 anni, colpito mentre stava raggiungendo la propria auto, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Ospedale Vito Fazzi.

Il responsabile, un operatore socio-sanitario di 26 anni residente ad Alessano, si è presentato spontaneamente dai carabinieri nelle ore successive all’incidente.

Le indagini erano già a buon punto: i militari erano riusciti a risalire alla sua identità grazie ai frammenti del veicolo e a uno specchietto retrovisore rimasti sull’asfalto dopo l’impatto.

Per il giovane è scattata la denuncia per lesioni personali colpose e omissione di soccorso. Avviate anche le procedure per la sospensione della patente di guida.