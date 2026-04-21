Poggiorsini, si ribalta il trattore nelle campagne: muore un uomo di 70 anni

Poggiorsini

POGGIORSINI - Tragedia nelle campagne di, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore che stava conducendo durante alcune attività agricole.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe capovolto mentre percorreva un tratto di terreno particolarmente scosceso. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo senza riuscire a mettersi in salvo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dell’intervento, per il 70enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali fattori legati alle condizioni del mezzo o del terreno. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi.