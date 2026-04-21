Inter in finale di Coppa Italia: rimonta da 0-2 al Como, decisivo Sucic all’89’

MILANO - L’Inter compie una rimonta spettacolare e conquista la finale di Coppa Italia al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La squadra guidata da Cristian Chivu supera il Como per 3-2 dopo essere stata sotto di due reti, staccando così il pass per l’ultimo atto della competizione.La gara si apre nel segno degli ospiti, che disputano un primo tempo di grande intensità e qualità. Il Como passa in vantaggio con Baturina, mettendo subito pressione ai nerazzurri. In avvio di ripresa arriva anche il raddoppio firmato Da Cunha, che sembra indirizzare il match.La reazione dell’Inter, però, è veemente. La squadra alza il ritmo e riapre la partita con Calhanoglu, autore di un potente tiro dalla distanza che accorcia le distanze. Poco dopo è ancora il centrocampista turco a firmare il 2-2, questa volta di testa, riportando il risultato in equilibrio.Nel finale cresce la pressione nerazzurra e la svolta arriva all’89’: il neoentrato Sucic trova il gol del definitivo 3-2 che completa la rimonta e manda l’Inter in finale.La squadra di Chivu ora attende di conoscere l’avversaria dell’ultimo atto, che uscirà dalla sfida tra Atalanta e Lazio.