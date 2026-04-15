Progetto 'Svolta', nella Biblioteca di Grottaglie l'Orientation Desk per formazione e lavoro



GROTTAGLIE (TA) - Entra nel vivo il progetto SVOLTA (Sviluppo, Valore, Orientamento, Lavoro, Talento, Autonomia), candidato dal Comune di Grottaglie nell’ambito del programma Punti Cardinali For Work. L'iniziativa intende favorire l'orientamento e l'inclusione lavorativa delle fasce sociali più fragili attraverso una serie di attività che prevedono laboratori, job day, sportelli informativi, azioni per promuovere l’empowerment femminile e l’equilibrio di genere. - Entra nel vivo il progetto SVOLTA (Sviluppo, Valore, Orientamento, Lavoro, Talento, Autonomia), candidato dal Comune di Grottaglie nell’ambito del programma Punti Cardinali For Work. L'iniziativa intende favorire l'orientamento e l'inclusione lavorativa delle fasce sociali più fragili attraverso una serie di attività che prevedono laboratori, job day, sportelli informativi, azioni per promuovere l’empowerment femminile e l’equilibrio di genere.





Dal 14 aprile è attivo a Grottaglie l'orientation desk allestito presso la Biblioteca comunale "G. Pignatelli", in Viale S.G. Pignatelli 5. Lo sportello sarà aperto ogni martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento rivolto a giovani in cerca di occupazione, agli studenti, agli adulti che hanno perso il lavoro. Un team di professionisti dell'orientamento fornirà le indicazioni utili in campo professionale e della formazione, per valorizzare al massimo le competenze e avvicinarsi in maniera efficace al mondo del lavoro. Tra i servizi previsti: supporto nella costruzione e nell’aggiornamento del curriculum, assistenza nell’individuazione delle opportunità sul territorio e nei percorsi di inserimento lavorativo. Un'attenzione particolare è rivolta alle persone che incontrano maggiori difficoltà ad accedere ed a proporsi nei vari contesti produttivi: i più giovani, le donne, i migranti.





SVOLTA è il secondo progetto cui aderisce il Comune di Grottaglie che aveva già partecipato a Punti Cardinali nel 2023. Al fianco dell’Amministrazione comunale ci sono ben 17 partner tra operatori della formazione professionale, operatori pubblici e privati dei servizi al lavoro, associazioni datoriali, enti del terzo settore. Eccoli elencati di seguito: Arpal Puglia, Confesercenti Casaimpresa Taranto, Confindustria Taranto, Confcommercio Taranto, ITS Academy Mobilità, Formare Puglia Aps, Sistema Impresa, Programma Sviluppo, Fondazione Smile Puglia, Gruppo di Ricerca Dedalos Soc. Coop. Sociale Ets; Sofocle Aps; Quasar coopertiva sociale; Ifoa; Fondazione Consulenti per il Lavoro; Isonomia Aps; Nura Aps; Gal Magna Grecia Scarl.