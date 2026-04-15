Bari, i Radicanto celebrano 30 anni di carriera al Teatro Piccinni con due serate evento

Radicanto

BARI - Il Teatro Piccinni di Bari ospita venerdì 17 e sabato 18 aprile due appuntamenti speciali dedicati ai trent’anni di attività dei, formazione simbolo della scena musicale mediterranea contemporanea.

Le due serate, inserite nella stagione teatrale “Bari – Umano Collettivo” del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, rappresentano un percorso tra musica, memoria e contaminazioni artistiche che hanno caratterizzato la lunga storia del gruppo.

Sul palco la formazione della Piccola Orchestra Radicanto, composta da nove musicisti, accompagnerà il pubblico in un viaggio che unisce brani storici e reinterpretazioni del repertorio italiano, confermando la vocazione del progetto verso l’incontro tra tradizione e innovazione.

Venerdì 17 aprile: “Trapunto di Stelle”

La prima serata, in programma alle 21, è dedicata a un omaggio a Domenico Modugno, reinterpretato dalla voce di Maria Giaquinto. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Raiz, nel ruolo di guida narrativa, e di Ginevra Di Marco, voce tra le più riconoscibili del folk contemporaneo.

Sabato 18 aprile: “Alle Radici del Canto”

La seconda serata, alle 20, sarà invece una celebrazione antologica del percorso dei Radicanto, dai primi brani fino alle produzioni più recenti. Anche in questa occasione saranno presenti Raiz e Ginevra Di Marco, insieme al contributo teatrale del drammaturgo Vito Signorile, per un intreccio tra musica e parola che attraversa l’identità culturale del Mediterraneo.

Il progetto dei Radicanto si è affermato negli anni come una delle esperienze più significative della world music italiana, capace di valorizzare il dialogo tra linguaggi musicali diversi e tradizioni popolari.

Informazioni e biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Piccinni e sul circuito Vivaticket.