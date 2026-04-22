Qualificazioni ATP Madrid: fuori gli italiani, avanza Grant nel femminile
FRANCESCO LOIACONO - Si chiude senza acuti il primo turno delle qualificazioni del torneo di ATP Madrid per gli azzurri. Francesco Maestrelli viene eliminato in due set dal norvegese Nikolai Budkov Kjaer (6-4 6-4), mentre Andrea Pellegrino cede nettamente all’americano Martin Damm (6-0 7-6). Stop anche per Stefano Travaglia, battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 7-6 6-4.
Tra gli altri incontri maschili, il cileno Cristian Garin supera il francese Ugo Blanchet (7-5 6-4), mentre gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Daniel Merida avanzano rispettivamente contro Aleksandar Vukic (6-4 6-2) e Billy Harris (6-3 7-5).
Nel tabellone femminile, sorride Tyra Caterina Grant, che conquista il pass per il secondo turno battendo la slovena Veronika Erjavec (7-6 7-5). Esordio amaro invece per Lucrezia Stefanini, travolta dall’ucraina Yuliia Starodubtseva (6-0 6-1), e per Nuria Brancaccio, sconfitta in tre set dalla russa Anna Blinkova (6-7 7-5 6-4).
Fuori anche Martina Trevisan, battuta dall’austriaca Sinja Kraus (6-3 6-2). Completano il quadro delle qualificazioni i successi della ceca Dominika Salkova sulla spagnola Ruth Roura Llaverias (7-5 6-1), della francese Leolia Jeanjean sulla croata Donna Vekic (6-3 3-6 6-4), della tedesca Tamara Korpatsch contro Sara Sorribes Tormo (6-4 6-1) e dell’ungherese Dalma Galfi sulla spagnola Leyre Romero Gomez (6-1 6-3).