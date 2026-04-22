Satispay e Zeta Service a Bari con Cathy La Torre: il welfare aziendale come leva di crescita e inclusione
BARI - Bari si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato al futuro del welfare aziendale. Il prossimo 23 aprile, presso l’Hotel The Nicolaus, Satispay e Zeta Service porteranno in città il loro roadshow rivolto a imprenditori, HR manager e responsabili amministrativi, con l’obiettivo di approfondire strumenti e strategie per migliorare il benessere dei dipendenti e la competitività delle imprese.
Al centro dell’incontro ci sarà il contributo dell’avvocata e attivista Cathy La Torre, che offrirà una riflessione sul welfare non più come semplice obbligo normativo, ma come elemento chiave per costruire ambienti di lavoro inclusivi e attenti ai diritti. Il suo intervento metterà in evidenza come politiche aziendali più eque possano generare impatti positivi non solo all’interno delle organizzazioni, ma anche sul territorio.
L’evento rappresenta anche un’occasione per analizzare le novità introdotte dalla normativa, con un focus su strumenti come i flexible benefit e l’innalzamento del limite dei buoni pasto, sempre più centrali nelle strategie HR. A discuterne saranno Michela Cosa, Welfare Corporate Regional Manager di Satispay, ed Emanuela Molteni, consulente del lavoro di Zeta Service, che illustreranno come trasformare gli obblighi legislativi in opportunità concrete di crescita aziendale.
La Puglia si conferma terreno fertile per l’innovazione in questo ambito: sono già centinaia le aziende che hanno adottato soluzioni digitali di welfare, contribuendo alla creazione di un ecosistema in espansione che coinvolge migliaia di lavoratori e attività commerciali.
L’incontro di Bari si inserisce dunque in un contesto più ampio di evoluzione del lavoro, in cui il benessere delle persone diventa un fattore strategico. Non solo un costo da sostenere, ma un investimento capace di migliorare produttività, attrattività e sostenibilità delle imprese nel lungo periodo.
Le aziende interessate a partecipare possono iscriversi e trovare i dettagli dell'evento al seguente link: Satispay: iscriviti all'evento!