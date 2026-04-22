Lecce, stagione finita per Sadik Fofana: lesione al ginocchio

Brutte notizie per il US Lecce: la stagione di Sadik Fofana è già conclusa. Il centrocampista togolese ha riportato in allenamento una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, infortunio che lo costringerà a uno stop prolungato.Per Fofana si chiude così un’annata in cui ha collezionato 5 presenze in Serie A. In carriera ha vestito diverse maglie, tra cui Grazer AK, Bayer Leverkusen, Fortuna Sittard e , oltre alle formazioni giovanili. A livello internazionale ha anche totalizzato 9 presenze con la nazionale del Togo.In vista della sfida di sabato 25 aprile contro il Hellas Verona allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi, valida per la 34ª giornata, il tecnico dei salentini dovrà rivedere le scelte a centrocampo: al posto di Fofana sono in corsa Ngom o Gandelman.Il Lecce resta pienamente concentrato sull’obiettivo salvezza, traguardo che passa anche dalla capacità di gestire le assenze e mantenere equilibrio nelle ultime decisive giornate di campionato.