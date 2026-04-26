Rally Città di Casarano, Rizzello domina ancora: nona vittoria e primo sigillo della Coppa Rally di Zona

CASARANO – È ancora il nome di Francesco Rizzello a brillare sul Rally Città di Casarano. Il pilota salentino, affiancato da Fernando Sorano, ha conquistato per la nona volta la storica gara pugliese imponendosi nella 31ª edizione, valida come prova inaugurale della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport 2026.

Davanti a un pubblico numeroso lungo tutte le prove speciali e all’arrivo in piazza San Domenico, Rizzello ha dominato la competizione fin dalla prima speciale al volante della Skoda Fabia RS Rally2, chiudendo con il tempo complessivo di 46’43.1 sui 67,30 chilometri cronometrati previsti.

“In questa gara di casa abbiamo deciso di fare dei test e approfondire la conoscenza della vettura insieme al team. Siamo partiti forte e siamo riusciti a mantenere il ritmo fino alla fine”, ha dichiarato il vincitore al termine della corsa.

Colpo di scena finale: De Rosa fuori all’ultima prova

Il momento decisivo della gara è arrivato nell’ultima prova speciale di Torre Vado, quando la Skoda Fabia RS di Massimo De Rosa e Mirko Di Vincenzo, secondi per tutta la competizione, è uscita di strada cappottandosi senza conseguenze per l’equipaggio.

L’incidente ha bloccato la carreggiata, costringendo la direzione gara a neutralizzare la prova e imporre il trasferimento per gli equipaggi successivi. La classifica finale è così stata calcolata sui tempi della penultima speciale.

Podio tutto Skoda

Il ritiro di De Rosa ha spalancato le porte del secondo posto a Guglielmo De Nuzzo, navigato da Maurizio Iacobelli, autore di una notevole rimonta dopo una foratura accusata nella prova iniziale.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato l’equipaggio formato da Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi, anch’essi su Skoda Fabia.

Quarta posizione per Matteo Carra e Lorenzo Mezzina, seguiti da Maurizio Di Gesù e Gianmarco Manco, quinti assoluti.

Gli altri protagonisti

Sesta posizione per il siciliano “PINOPIC”, in gara su Toyota GR Yaris con il navigatore salentino Cristian Quarta.

Completano la top ten le Peugeot 208 di:

Claudio D’Amico ed Emiliano Ceccarelli, primi nel gruppo RC4N

Mattia Mele e Gianmarco Potera

Alessio De Santis e Matteo Bello









Michele Serafini e Sandra Salotto su Renault Clio N3 (5N)

Agostino Coletta e Andrea Palamà su Peugeot 106 1.4 (RS 6N) Successi di categoria anche per:



