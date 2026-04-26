Trofeo Valle dell’Ofanto, a San Ferdinando di Puglia incoronate le nuove campionesse regionali FCI Puglia su strada

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - San Ferdinando di Puglia ha ospitato con successo il Trofeo Valle dell’Ofanto, appuntamento ciclistico che ha richiamato oltre cento giovani atleti impegnati nelle categorie esordienti e allievi.

La manifestazione, organizzata dalla Ciclistica San Ferdinando, ha regalato spettacolo e agonismo, confermandosi uno degli eventi giovanili più significativi del calendario regionale, anche grazie all’abbinamento con il challenge Gran Premio Ciclismo Oggi e Domani.

Riflettori sulle ragazze: assegnate le maglie regionali

Grande attenzione è stata riservata alle gare femminili, valide per l’assegnazione delle maglie di campionesse regionali FCI Puglia su strada 2026, sia nella categoria esordienti che allieve.

Per l’occasione, le ragazze hanno avuto una partenza separata rispetto alle prove maschili, in una giornata che ha valorizzato il ciclismo femminile giovanile.

Il circuito di gara

La competizione si è svolta su un circuito cittadino di 2 chilometri, da ripetere più volte in base alle diverse categorie previste dal programma.

I vincitori di giornata

Questi i protagonisti che hanno conquistato il gradino più alto del podio:

Esordienti 1° anno: Gabriele Sabatelli (Sei Sport)

Esordienti 2° anno: Giovanni Coletta (Team Cesaro Lucchini)

Allievi: Antonio Lippolis (ASD 1 Dente in Più)

Allieve donne: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

Esordienti donne 1° anno: Giulia Buttarazzi (Asaci Evonacicli)

Esordienti donne 2° anno: Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato)

Le campionesse regionali FCI Puglia 2026

Al termine della giornata sono state ufficialmente incoronate le nuove campionesse regionali su strada:

Esordienti donne 1° anno: Elena Annoscia (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari)

Allieve donne: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

Il ritorno del ciclismo giovanile a San Ferdinando

Particolarmente apprezzato il lavoro del comitato organizzatore guidato da Ruggiero De Facentis, presidente del comitato provinciale FCI Bari-Bat, che ha riportato a San Ferdinando di Puglia una corsa giovanile su strada dopo diversi anni di assenza.

Un ritorno importante per il territorio e un segnale positivo per il movimento ciclistico pugliese, sempre più attento alla crescita dei giovani talenti.