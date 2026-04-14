Record Store Day 2026, Vicious Store celebra la musica tra vinili, dj set e live a Locorotondo

LOCOROTONDO - Torna per la dodicesima edizione il Record Store Day targato Vicious Store, un appuntamento ormai consolidato per gli amanti della musica e del vinile. Sabato 18 aprile, dalle 10:30 alle 20:30, lo spazio di Corso XX Settembre 29 a Locorotondo si trasformerà in un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e curiosi, offrendo un’intera giornata dedicata all’ascolto e alla condivisione.

L’evento si conferma come un’esperienza immersiva che va oltre il semplice acquisto di dischi: un momento di incontro in cui la musica diventa linguaggio comune e occasione di scoperta. Durante tutta la giornata, infatti, sarà possibile vivere un viaggio sonoro tra generi e suggestioni grazie ai dj set interamente in vinile curati da Martino Argese, Big, Piero Fanizzi, Marta Paradise, Disco Bizzarro, Mars, Alex Palmieri, Ninni Laterza e Renzo Rubino.

A partire dalle ore 17 spazio anche alla musica dal vivo, con tre showcase realizzati in collaborazione con Dischi Uappissimi, Trulletto Records e Mosho Dischi. Sul palco saliranno Mela Indie, cantautore originario di Putignano con un percorso artistico che spazia dal rock progressivo alla scena indie contemporanea; Vito Topputo, giovane artista pugliese classe 2004 che mescola sonorità vintage e narrazione personale; e gli Stain, band barese che definisce il proprio stile “post-teenage rock”, capace di raccontare con intensità il passaggio all’età adulta.

Nel corso degli anni, il Record Store Day di Vicious Store ha saputo costruire una comunità sempre più ampia, unita dalla passione per il vinile e per un modo autentico di vivere la musica. Anche per questa edizione, saranno disponibili il merchandising ufficiale dell’evento e promozioni speciali su una selezione di dischi.

Dodici edizioni e migliaia di ascolti condivisi: l’appuntamento si rinnova ancora una volta, confermando Locorotondo come uno dei punti di riferimento per la cultura musicale indipendente sul territorio. L’ingresso è libero.