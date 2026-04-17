Ruvo, Parco tra via Caduti di tutte le guerre e via Trieste: completata la riqualificazione, riapertura il 18 aprile

RUVO DI PUGLIA - Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del parco comunale compreso tra via Caduti di tutte le guerre e via Trieste.

Sabato 18 aprile alle ore 10 l’area sarà riaperta al pubblico. All’inaugurazione interverranno il sindaco Pasquale Chieco, il vicesindaco e assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Antonio Mazzone, il consigliere delegato all’igiene urbana e al decoro Patrizio Spinelli, insieme a componenti della Giunta e dell’Amministrazione comunale.

L’intervento ha riguardato sia lo spazio verde sia la viabilità circostante. Tra le principali novità c’è il collegamento pedonale tra i quartieri di via Aldo Moro e via Cairoli, prima separati dall’area del parco e ora uniti da un camminamento che attraversa lo spazio verde.

È stato inoltre realizzato un piccolo anfiteatro all’aperto, progettato per ospitare eventi e ricavato seguendo l’orografia del terreno. La struttura è pensata anche per le scuole materne della zona, che non dispongono di spazi adeguati per attività comuni, e integra le alberature esistenti, utilizzate come elementi scenografici naturali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’arredo urbano, con sedute realizzate in materiali locali e finiture artigianali: muretti in tufo di cava locale e sedute in legno assemblate a mano. Sono presenti anche panche lungo i muretti perimetrali e un’area attrezzata destinata alle persone con fragilità.

Sul piano ambientale, sono stati piantati 40 nuovi alberi, inclusi 20 esemplari acquistati nell’ambito della manifestazione “Luci e suoni d’artista”, mentre 11 alberi pericolanti sono stati rimossi. Il bilancio arboreo complessivo risulta così incrementato di 29 unità.

Per il manto erboso è stata scelta la tecnica dell’inerbimento spontaneo, con terreno vergine e specie vegetali resistenti allo stress idrico. I camminamenti sono stati realizzati senza utilizzo di materiali bituminosi, configurando un parco “bitume free”.

È stato inoltre installato un fontanile con tre getti d’acqua a diverse altezze, pensati per adulti, bambini e animali, con apposita segnaletica illustrativa.

L’illuminazione è stata progettata per garantire autonomia alle diverse aree del parco: durante gli eventi l’anfiteatro potrà essere illuminato in modo dedicato, mentre il resto dell’area resterà fruibile in sicurezza.

Completati anche gli interventi sulla viabilità circostante, con rifacimento dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, nuovo asfalto su via Trieste e via Caduti di tutte le guerre e la realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante in Vico Ciliberti.

Il costo complessivo dei lavori è stato di 255.000 euro, finanziati con fondi di bilancio comunale. Il progetto è stato curato dall’Area 8 – Qualità urbana e Beni comuni, con progettazione e direzione lavori affidata al geom. Giuseppe Di Bisceglie e direzione delle opere a verde al dott. Mariano Fracchiolla.