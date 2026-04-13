Salento, secondo incidente dopo la tragedia di Basile: 36enne ferito sulla Porto Cesareo–Monteroni

LECCE - A poche ore dalla morte del 21enne Antonio Basile, un nuovo grave incidente ha scosso il Salento, coinvolgendo un uomo di 36 anni lungo il tratto stradale tra Porto Cesareo e Monteroni di Lecce.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, l’uomo si stava recando verso il luogo del precedente schianto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada e nell’impatto il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Ospedale Vito Fazzi. L’uomo ha riportato un grave trauma toracico, riconducibile all’esplosione dell’airbag, ma secondo le prime valutazioni mediche non sarebbe in pericolo di vita.

Un’altra giornata di paura nel Salento

L’episodio si aggiunge alla tragedia che ha colpito la comunità locale nelle ore precedenti, contribuendo a un clima di forte tensione e dolore in tutto il territorio salentino, già profondamente scosso dall’incidente mortale del giovane studente.