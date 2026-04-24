San Ferdinando di Puglia, scoperto laboratorio tessile abusivo: sequestrati macchinari e migliaia di capi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Operazione delle Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta, Andria e Trani, che hanno individuato un laboratorio tessile abusivo nel territorio di San Ferdinando di Puglia.

L’attività illecita è stata scoperta dopo aver rilevato un anomalo flusso di persone nei pressi di un locale al piano strada, privo di insegne e senza alcuna dichiarazione di attività economica registrata. Gli accertamenti hanno permesso di accertare la presenza di un laboratorio destinato alla lavorazione e al confezionamento di prodotti tessili.

All’interno della struttura sono stati sequestrati 8 macchinari, circa 6.500 capi di abbigliamento semilavorati pronti per la successiva commercializzazione e oltre 600 rocche di cotone, oltre a diverso materiale di consumo utilizzato per la produzione.

Secondo quanto ricostruito, i capi sarebbero stati destinati a operatori commerciali dopo le fasi finali di lavorazione, alimentando una filiera produttiva completamente abusiva.

La titolare dell’attività è stata segnalata alle autorità competenti e sono previste sanzioni amministrative fino a 5 mila euro. L’operazione rientra nei controlli della Guardia di Finanza a contrasto dell’economia sommersa e del lavoro irregolare.