San Pietro Vernotico, persona travolta da un treno nei pressi della stazione: traffico ferroviario interrotto

SAN PIETRO VERNOTICO – Tragedia nelle prime ore del mattino nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, dove una persona è stata travolta da un treno ed è deceduta.

L’episodio si è verificato intorno alle 6. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’impatto ha reso necessario l’intervento delle autorità e la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nel tratto interessato, con inevitabili disagi per i passeggeri e i pendolari.

Restano ancora da chiarire con precisione le dinamiche dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i momenti precedenti all’investimento e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le indagini sono in corso.