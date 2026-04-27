San Severo, esplode un bancomat nella notte: ingenti danni alla filiale

SAN SEVERO – Notte di forte tensione in città, dove intorno alle 4 un violento boato ha svegliato numerosi residenti. Nel mirino dei malviventi lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano in via Alessandro Minuziano, fatto esplodere con materiale esplosivo.

La deflagrazione ha provocato danni significativi alla filiale e alle strutture circostanti, spingendo molti cittadini ad affacciarsi alle finestre per comprendere l’origine dell’esplosione.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, impegnata nei rilievi tecnici e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Gli investigatori stanno cercando di stabilire la dinamica esatta dell’assalto e verificare se i responsabili siano riusciti a portare via denaro.

Allarme sul territorio

Si tratta del secondo attacco a uno sportello ATM in meno di quattro giorni e del tredicesimo episodio dall’inizio dell’anno tra bancomat e postamat nella provincia di Foggia, un dato che evidenzia un fenomeno in preoccupante crescita.

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare quella che appare come una serie coordinata o comunque ripetuta di assalti ai sistemi di prelievo automatico.