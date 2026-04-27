Grottaglie celebra la ceramica con “Buongiorno Ceramica!”: due giorni tra arte, tradizione e laboratori nel Quartiere delle Ceramiche

GROTTAGLIE – Il cuore storico della ceramica pugliese si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Buongiorno Ceramica!”, la festa diffusa dedicata alla ceramica artistica e artigianale italiana promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), che coinvolge contemporaneamente 60 comuni italiani.

Nel Quartiere delle Ceramiche e al Castello Episcopio, Grottaglie diventa per due giorni un grande laboratorio a cielo aperto: botteghe aperte, dimostrazioni al tornio, laboratori gratuiti, musica itinerante, degustazioni e attività per famiglie e bambini.

Il programma, coordinato dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione della ceramica in collaborazione con CoopCulture e diverse associazioni locali, punta a valorizzare una tradizione secolare che rappresenta una delle identità culturali più riconoscibili del territorio.

Tra le iniziative principali spicca “Ceramista per un giorno”, con postazioni attive lungo via Crispi dove i visitatori potranno sperimentare la lavorazione dell’argilla guidati dai maestri ceramisti dell’associazione TorniAmo Aps. Accanto, il percorso “Buongiorno al Piatto” curato da Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche, dedicato al legame tra ceramica d’uso e tradizione gastronomica pugliese.

Non mancherà la musica, con la Banda Città di Grottaglie in itineranza tra le botteghe, e il progetto “I giochi di una volta”, che riporta al centro del Quartiere delle Ceramiche le attività ludiche tradizionali per bambini e famiglie.

Al Convento dei Cappuccini e al Castello Episcopio, il pubblico potrà partecipare a laboratori, visite guidate e dimostrazioni dal vivo, oltre a visitare il Museo della Ceramica di Grottaglie con il percorso tematico “Forme vive: animali e fiori nella maiolica”.

“Celebriamo una tradizione profondamente radicata nella nostra identità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Turismo Raffaella Capriglia – trasformando le botteghe in luoghi di incontro e scoperta, dove il sapere dei maestri ceramisti dialoga con le nuove generazioni”.

Giunta alla sua 12ª edizione, “Buongiorno Ceramica!” si conferma così un appuntamento nazionale diffuso che unisce territori, artisti e istituzioni culturali, con Grottaglie tra i principali centri protagonisti della rete italiana della ceramica artistica.