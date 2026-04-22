“Unirai Figec in viaggio”. Tappa alla TGR di Bari: in arrivo nuovi giornalisti, cresce la presenza femminile

Tappa pugliese per “Unirai Figec in viaggio”, l’iniziativa del sindacato dei giornalisti che ha fatto visita alla redazione della Rai TGR Puglia a Bari. Un incontro che ha rappresentato un momento di confronto diretto con giornaliste e giornalisti del territorio, tra novità in arrivo e criticità da affrontare.

Ad aprire il dialogo è stata la segretaria di Unirai Figec, Sara Verta, che ha annunciato una notizia accolta con favore dalla redazione: “L’arrivo nelle redazioni di tutta Italia e qui, a Bari, di tante e bravissime colleghe, grazie alla selezione interna, è la migliore notizia che possa darvi”. Nei prossimi mesi, infatti, sono attesi otto nuovi professionisti provenienti dalle reti, tra cui diverse giornaliste.

Tra i temi centrali emersi durante l’incontro, la necessità di rafforzare la presenza giornalistica sul territorio. In particolare, è stata sottolineata l’urgenza di restituire alla città di Foggia la figura del giornalista residente, assente da circa quattro anni. Un ruolo ritenuto strategico per un’area caratterizzata da una forte vitalità economica, turistica e, allo stesso tempo, da frequenti episodi di cronaca. La presenza stabile di un giornalista consentirebbe inoltre una copertura più efficace anche della provincia BAT, ottimizzando tempi e qualità dell’informazione.

Si è discusso anche della possibilità di estendere modelli organizzativi simili ad altri territori, come il Salento, per garantire una maggiore copertura di aree ad alta vocazione turistica e di interesse nazionale.

Altro punto critico riguarda la carenza di personale tecnico nelle strutture di produzione. Il sindacato ha espresso solidarietà ai lavoratori coinvolti nelle recenti mobilitazioni e ha ribadito la necessità di avviare nuove selezioni per tecnici radiotelevisivi, ritenute fondamentali per garantire la piena operatività delle redazioni.

Ampio spazio è stato infine dedicato al tema della parità di genere. Il confronto ha ribadito l’importanza di proseguire nel percorso di valorizzazione delle donne nel giornalismo e di rafforzare la cultura del “no women, no panel”, promuovendo una rappresentanza equilibrata negli spazi di approfondimento e nelle trasmissioni.

Un incontro che ha messo in evidenza prospettive di crescita e rinnovamento per la redazione pugliese, ma anche la necessità di interventi concreti per migliorare l’organizzazione e la qualità del lavoro giornalistico sul territorio.