Puglia, allerta gialla per vento forte: raffiche fino a burrasca sul versante meridionale

BARI - La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno la Puglia a partire dalla mattinata di giovedì 23 aprile 2026, con venti forti settentrionali e possibili criticità sul territorio.

Secondo quanto comunicato, dalle ore 8:00 del 23 aprile e per le successive dieci ore sono previsti venti intensi provenienti dai quadranti nord, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca sulla Puglia meridionale. Il fenomeno interesserà in particolare le aree più esposte lungo il versante adriatico e ionico.

Contestualmente è stata disposta un’allerta gialla per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne, sempre per la medesima fascia oraria. L’allerta segnala la possibilità di disagi legati alle raffiche, con possibili effetti su viabilità, strutture leggere, alberature e attività all’aperto.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone costiere e nelle aree urbane con presenza di alberi o impalcature, e invitano a mettere in sicurezza oggetti esposti a possibili cadute o spostamenti causati dal vento.

Il monitoraggio della situazione resterà attivo per tutta la durata dell’evento meteorologico, con eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.