Scontro tra auto e trattore a Lizzano: muore un uomo sulla provinciale 125

Lizzano

LIZZANO - Tragico incidente alle prime luci dell’alba lungo la strada provinciale 125, nei pressi di, dove un violento impatto tra un’automobile e un trattore è costato la vita all’uomo alla guida del mezzo agricolo.

Secondo le prime informazioni, lo scontro si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino. L’urto tra i due veicoli non ha lasciato scampo al conducente del trattore, deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Manduria e i Vigili del Fuoco, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica per chiarire le responsabilità dell’impatto.