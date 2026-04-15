Tragedia di Bisceglie, indagini per omicidio colposo: cinque iscritti nel registro degli indagati

BISCEGLIEProseguono gli accertamenti sulla morte della piccola Alicia, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura che ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso.

I primi nomi iscritti nel registro degli indagati sono cinque: quattro dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e il legale rappresentante della società incaricata della gestione del verde pubblico cittadino.

Si tratta, secondo quanto precisato dagli inquirenti, di un atto tecnico dovuto, necessario a garantire agli indagati la possibilità di nominare propri consulenti in vista degli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura.

Gli accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore Francesco Chiechi, riguarderanno sia l’autopsia sia le verifiche ingegneristiche sul luogo della tragedia e sull’albero crollato, elementi considerati centrali per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le attività tecniche, che si svolgeranno nelle prossime ore, saranno decisive per chiarire le cause del decesso e l’eventuale presenza di responsabilità nella gestione e manutenzione dell’area.