Serie A, il Lecce cade al Via del Mare: l’Atalanta vince 3-0

Nel primo tempo il Lecce prova a partire con aggressività: al 10’ Fofana calcia di destro senza trovare la porta. L’Atalanta risponde al 19’ con De Ketelaere, vicino al vantaggio. Il gol arriva al 29’: Scalvini sblocca il match con un tocco di destro su assist proprio di De Ketelaere. Al 37’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Krstovic, che di testa non riesce a indirizzare in porta.
Nella ripresa l’Atalanta prende il controllo definitivo della gara. Al 14’ arriva il 2-0 con Krstovic, che finalizza di sinistro su cross ancora di De Ketelaere. Tre minuti dopo, al 17’, il Lecce ha un’occasione con Gundelman ma non riesce a riaprire il match.
Il terzo gol arriva al 28’: Raspadori chiude i conti con un rasoterra al volo di destro su assist di Pasalic. Subito dopo, al 29’, Banda prova a rendere meno amaro il passivo, ma senza successo.
Con questa sconfitta il Lecce resta in zona retrocessione, terzultimo con 27 punti insieme alla US Cremonese. L’Atalanta, invece, sale al settimo posto in classifica con 53 punti, confermando le proprie ambizioni europee.