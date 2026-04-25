Serie A, Lecce e Verona non si fanno male: 0-0 al Bentegodi

FRANCESCO LOIACONO - Finisce senza reti la sfida del Bentegodi tra Verona e Lecce, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Uno 0-0 che muove la classifica soprattutto dei salentini, mentre lascia grande amarezza ai padroni di casa, ai quali viene annullato un gol nei minuti di recupero.Nel primo tempo parte meglio il Verona, che all’11’ sfiora il vantaggio con Frese. Il Lecce risponde al 20’ con Banda, il cui destro termina fuori bersaglio. I giallorossi crescono con il passare dei minuti e al 27’ vanno vicini al gol con Pierotti, senza però trovare la deviazione vincente.Nella ripresa il match resta equilibrato e combattuto. All’11’ Suslov non riesce a concretizzare una buona opportunità per il Verona. Il Lecce replica al 23’ con Cheddira, che spreca da posizione favorevole. Lo stesso attaccante ci prova ancora al 30’, ma di testa non riesce a schiacciare il pallone verso la porta.Nel finale aumentano le emozioni. Al 38’ Ndri sfiora il vantaggio su calcio di punizione. In pieno recupero, al 92’, Camarda calcia di sinistro fuori da pochi metri fallendo una grande occasione per il Lecce. Un minuto dopo il Verona trova la rete con Edmundsson, ma l’arbitro annulla tutto per fallo dello stesso attaccante su Falcone.Il pareggio lascia il Lecce al quartultimo posto con 29 punti, mentre il Verona resta penultimo a quota 19. Un punto che serve poco a entrambe nella corsa salvezza.