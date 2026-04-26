Policoro, schianto tra auto e furgone sulla via Lido: muore 35enne

POLICORO – Tragico incidente stradale nella serata di oggi a Policoro, nel Materano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra un’auto e un furgone avvenuto lungo la via Lido.

La vittima è Giambattista Mele, residente in città. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’impatto.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’altro mezzo, le cui condizioni non sarebbero al momento gravi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e del Commissariato di Policoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.