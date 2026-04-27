“Sguardi sul cinema” torna al Teatro Margherita: proroga straordinaria fino al 20 maggio tra arte, cinema e riciclo creativo

BARI – Dopo il successo di pubblico con oltre 28 mila visitatori, la mostratorna negli spazi delcon un riallestimento straordinario dal 30 aprile al 20 maggio.

L’esposizione, promossa da Comune di Bari e Regione Puglia e realizzata dal progetto artistico SCART del Gruppo Hera in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Bologna, Firenze e Ravenna, propone 46 opere dedicate ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale, realizzate interamente con scarti industriali.

Attraverso materiali di recupero come plastica, tessuti, gomma, metalli e componenti industriali, gli studenti delle accademie hanno dato vita a ritratti di icone come Massimo Troisi, Anna Magnani, Sophia Loren, Lino Banfi e Gerard Depardieu, oltre a scene ispirate a film cult del cinema italiano e mondiale.

Le opere, di grande formato, giocano sul contrasto tra visione ravvicinata e percezione d’insieme: da vicino appaiono come mosaici caotici di materiali, mentre da lontano restituiscono volti e sguardi nitidi e riconoscibili, secondo un effetto visivo che richiama la tradizione pittorica macchiaiola.

Il percorso espositivo è arricchito anche da un’installazione dedicata a Federico Fellini, una scultura alta due metri e mezzo realizzata con materiali riciclati e componenti industriali, che raffigura il regista con megafono in mano.

Il progetto SCART, attivo da quasi trent’anni, ha prodotto oltre mille opere e si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere il riuso creativo dei materiali di scarto attraverso il linguaggio dell’arte.

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e nei festivi dalle 10.30 alle 19.30. Sono previste anche visite guidate gratuite per le scuole su prenotazione.