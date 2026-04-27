“Sguardi sul cinema” torna al Teatro Margherita: proroga straordinaria fino al 20 maggio tra arte, cinema e riciclo creativo
BARI – Dopo il successo di pubblico con oltre 28 mila visitatori, la mostra “Sguardi sul cinema” torna negli spazi del Teatro Margherita con un riallestimento straordinario dal 30 aprile al 20 maggio.
L’esposizione, promossa da Comune di Bari e Regione Puglia e realizzata dal progetto artistico SCART del Gruppo Hera in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Bologna, Firenze e Ravenna, propone 46 opere dedicate ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale, realizzate interamente con scarti industriali.
Attraverso materiali di recupero come plastica, tessuti, gomma, metalli e componenti industriali, gli studenti delle accademie hanno dato vita a ritratti di icone come Massimo Troisi, Anna Magnani, Sophia Loren, Lino Banfi e Gerard Depardieu, oltre a scene ispirate a film cult del cinema italiano e mondiale.
Le opere, di grande formato, giocano sul contrasto tra visione ravvicinata e percezione d’insieme: da vicino appaiono come mosaici caotici di materiali, mentre da lontano restituiscono volti e sguardi nitidi e riconoscibili, secondo un effetto visivo che richiama la tradizione pittorica macchiaiola.
Il percorso espositivo è arricchito anche da un’installazione dedicata a Federico Fellini, una scultura alta due metri e mezzo realizzata con materiali riciclati e componenti industriali, che raffigura il regista con megafono in mano.
Il progetto SCART, attivo da quasi trent’anni, ha prodotto oltre mille opere e si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere il riuso creativo dei materiali di scarto attraverso il linguaggio dell’arte.
La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e nei festivi dalle 10.30 alle 19.30. Sono previste anche visite guidate gratuite per le scuole su prenotazione.