Costa Crociere presenta il Giro del Mondo 2028: 139 giorni tra cinque continenti, isole leggendarie e grandi metropoli

GENOVA – Costa Crociere ha svelato il nuovo, un itinerario di 139 giorni a bordo di Costa Deliziosa che attraverserà cinque continenti, tre oceani e 29 Paesi, con 51 destinazioni e 21 isole incluse nel percorso.

La partenza è fissata da Savona il 25 novembre 2027, con rientro previsto l’11 aprile 2028. Un viaggio pensato per un turismo lento e immersivo, che unisce grandi metropoli, natura estrema e approdi remoti.

Tra le tappe più iconiche figurano New York e Los Angeles, dove sarà celebrato anche il Capodanno, oltre a esperienze esclusive come l’escursione al Grand Canyon e l’accesso alla nuova isola privata Celebration Key alle Bahamas.

Il percorso attraverserà poi il Pacifico con soste alle Hawaii, alle Fiji e alle Samoa, fino alla Nuova Zelanda e all’Australia, con tappe a Sydney e Melbourne. In Asia, l’itinerario toccherà Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e il Sud-est asiatico, includendo Malesia e Thailandia.

La rotta proseguirà nell’Oceano Indiano con Sri Lanka, Maldive e Mauritius, per poi raggiungere l’Africa australe con scali in Sudafrica e Namibia, prima del rientro in Europa attraverso Capo Verde, Canarie, Barcellona e Marsiglia.

Costa Crociere ha previsto anche una versione alternativa di 100 giorni con imbarco a San Francisco, dedicata alle tratte tra Oceania, Asia e Africa fino al ritorno a Savona.

Secondo la compagnia, il progetto punta a offrire “un’esperienza di viaggio profonda e autentica”, combinando soste prolungate, escursioni overland e servizi a bordo di alto livello su Costa Deliziosa, caratterizzata da ambienti ispirati al design italiano e un’offerta gastronomica e di intrattenimento dedicata al viaggio globale.

Le prenotazioni sono già aperte attraverso agenzie di viaggio e canali ufficiali Costa Crociere.