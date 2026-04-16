Bari: addio alla signora Isa Pepe, simbolo della 'pasta al fo''



BARI - Lutto a Bari: è venuta a mancare, all’età di 93 anni, la signora Isa Pepe, circondata dall’affetto dei suoi cari. - Lutto a Bari: è venuta a mancare, all’età di 93 anni, la signora Isa Pepe, circondata dall’affetto dei suoi cari.





Nel corso degli anni, Isa Pepe è diventata uno dei volti più amati del web. In un video realizzato nel 2010 da Antenna Sud, la signora raccontava con semplicità e ironia il menù di Natale: "Gli spaghetti al forno con le anguille stasera, domani il brodo e dopodomani la pasta al fo’".





Durante l’intervista, dopo essere stata momentaneamente spaventata dallo scoppio di un petardo, riprese poco dopo a parlare con grande naturalezza, senza mai scomporsi: un momento che ha contribuito a renderla ancora più simpatica e autentica agli occhi del pubblico.





I funerali di Isa Pepe, all’anagrafe Elisa Pepe, si sono svolti a Bari mercoledì 15 aprile 2026, presso la chiesa di San Carlo Borromeo. A darne il triste annuncio sono stati i tre figli, i generi, la nuora, i nipoti e i pronipoti.





"Ciao nonna Isa, il tuo menù di Natale resterà per sempre nel cuore di tutti. La pasta al fo’ non avrà più lo stesso sapore" si legge sull’account di Mimmo Modem.





Con la sua scomparsa, Bari perde non solo una figura amata, ma anche un simbolo genuino delle tradizioni popolari e del senso di appartenenza che le accompagna.



