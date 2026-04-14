Statte, torna “AutisMob”: la Bio Piazza si colora di blu per la Giornata sulla consapevolezza dell’autismo

STATTE – Un pomeriggio dedicato all’inclusione, alla partecipazione e alla sensibilizzazione: giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 17:00, la Bio Piazza di Statte ospiterà l’edizione 2026 di “AutisMob”, la manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo.

L’iniziativa è promossa da Autisticamente APS-ETS insieme a una rete di realtà del territorio, tra cui Cooperativa Sociale Logos, Special Olympics Italia – Team Puglia, “Gli Amici di Raffaele” e lo Scaut Assoraider Sezione di Statte.

Per l’intero pomeriggio la Bio Piazza diventerà uno spazio aperto e inclusivo, animato da laboratori creativi, attività ricreative e momenti di intrattenimento che vedranno protagonisti ragazzi e adulti con autismo insieme a operatori e cittadini. La conduzione sarà affidata all’assistente sociale Rosita Cecere, mentre la parte musicale sarà curata dal DJ Marcello Caricasole.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sport come strumento di inclusione, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo: i team di Special Olympics Italia animeranno infatti laboratori sportivi aperti al pubblico, promuovendo la partecipazione attiva di tutti.

Il momento centrale della manifestazione sarà il tradizionale flash mob sulle note di “Italia Starter Pack” di J-Ax, con una coreografia collettiva che inviterà i partecipanti a indossare qualcosa di blu, colore simbolo della consapevolezza sull’autismo.

L’evento è patrocinato da numerose istituzioni, tra cui il Comune di Statte, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Puglia e il CONI regionale, oltre a una vasta rete di associazioni, scuole e realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Il blu che colorerà la Bio Piazza non sarà solo un richiamo simbolico, ma il segno concreto di una comunità che si unisce per promuovere conoscenza, sicurezza e inclusione.



