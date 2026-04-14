Massafra, oggi i funerali di Cosimo e Simone Latte: lutto cittadino per padre e figlio morti nell’incidente sulla Bradanica

MASSAFRA – Si terranno oggi, 14 aprile alle ore 16:00, nel Duomo di Massafra i funerali di Cosimo Latte e Simone Latte, padre e figlio deceduti nel tragico incidente avvenuto il 9 aprile sulla cosiddetta Bradanica.

Il sinistro, avvenuto nei giorni scorsi, non ha lasciato scampo alle due vittime, morte sul colpo. La comunità di Massafra si prepara ora a dare l’ultimo saluto in un clima di profondo dolore e commozione.

In segno di partecipazione e cordoglio, la sindaca Giancarla Zàccaro ha proclamato il lutto cittadino, invitando cittadini, attività commerciali, organizzazioni sociali, politiche e sportive ad aderire al momento di raccoglimento. Disposta anche l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nei Palazzi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Latte, in una giornata che segna profondamente la città di Massafra.