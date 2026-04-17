Taranto chiama i suoi cittadini: nasce il progetto MAGMA, un gesto artistico collettivo per immaginare una città che ricomincia



TARANTO - Taranto ha respirato troppo dolore. Polveri, malattie, fratture sociali, anni di narrazioni divise. Eppure Taranto resta una città di mare, di storia millenaria e di straordinaria energia umana. - Taranto ha respirato troppo dolore. Polveri, malattie, fratture sociali, anni di narrazioni divise. Eppure Taranto resta una città di mare, di storia millenaria e di straordinaria energia umana.





Da questa consapevolezza nasce MAGMA – flusso di pensiero positivo, un gesto collettivo per una città

che ricomincia, il progetto artistico, culturale e comunitario ideato dagli artisti Giu.ngo-LAB (Giuseppina Longo e Angelo Fabio Bianco) a cura di Margaret Sgarra, storica dell’arte contemporanea e curatrice.





Il 21 aprile 2026 alle ore 10.00, nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città, sarà presentata ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza l’open call pubblica che invita tutti i cittadini a partecipare alla costruzione di un’opera collettiva dedicata alla rinascita di Taranto.





Con il patrocinio morale del Comune di Taranto ed inserito all’interno degli eventi EARTHDAY.org, gli artisti del collettivo Giu.ngo-LAB oggi nell’acronimo di gLAB: Giuseppina Longo e Angelo Fabio Bianco, presenteranno il video innesco dell’open call dal titolo Forgivness, con gli storici dell’arte e curatori Margaret Sgarra, in collegamento da Torino e Andrea Fiore presente in sala, modera Tonio Attino giornalista e docente. Parteciperanno associazioni ed esperti della città per raccontare la loro personale visione di MAGMA.





MAGMA non è soltanto un progetto artistico. È una domanda rivolta a tutta la città: - come possiamo ricominciare come comunità? La risposta passa attraverso un gesto semplice e radicale: il perdono come atto civile e generativo, non come cancellazione della memoria, ma come possibilità di aprirsi verso nuove visioni.





Il proge6o prende avvio dal video performativo "Forgiveness", realizzato nel 2025 dal collettivo gLAB con la designer Alessia Palmisano: innesco da cui nasce MAGMA, un archivio artistico partecipato che raccoglierà i contributi dei cittadini, video, fotografie, testi poetici e testimonianze, destinate a diventare parte di una nuova opera artistica collettiva, una visione propositiva e un’idea per il futuro.





L’open call terminerà nella prossima Giornata della Terra ovvero il 22 aprile 2027. L’open call MAGMA è rivolta a tutti i cittadini che intrattengono un legame significativo con il territorio tarantino, includendo non solo coloro che sono nati e/o residenti nel Comune di Taranto o nella sua provincia, ma anche quanti, pur non risiedendovi stabilmente, ne condividono una relazione identitaria, culturale o familiare.





I materiali selezionati da una giuria di esperti diventeranno frammenti di un grande mosaico visivo che racconterà una Taranto capace di ripensarsi, ricomporsi e guardare al futuro.





Il progetto prevede inoltre incontri pubblici per tutto l’anno 2026/26, proiezioni nelle scuole, nei cinema e nelle associazioni del territorio, fino alla realizzazione di una mostra finale dal titolo MAGMA, che sarà presentata alla comunità come testimonianza culturale e sociale di una città che sceglie di reagire attraverso l’arte.





Conferenza stampa

21 aprile 2026 – ore 10.00

Sala degli Specchi – Palazzo di Città, Taranto

Durante l’incontro verranno presentati il progetto, il video "Forgiveness" e le modalità di partecipazione

Invito aperto alla stampa, alle istituzioni e alla cittadinanza.