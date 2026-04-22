Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: tre morti e una bambina grave

Catanzaro - Tragedia nella notte a Catanzaro, dove una donna di 46 anni si è gettata dal terzo piano di un palazzo tenendo in braccio i suoi tre figli. Due bambini, rispettivamente di 4 anni e 4 mesi, sono morti sul colpo mentre la terza bambina, di 6 anni, è stata soccorsa e si trova ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino.Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia, il personale sanitario del 118 e la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catanzaro, che ha affidato gli accertamenti alla Squadra mobile.Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna avrebbe manifestato in passato segnali di fragilità psicologica. Al momento, la pista prevalente resta quella del gesto volontario, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo in attesa di ulteriori riscontri.Presenti nell’abitazione anche il marito, che si è accorto dell’accaduto e ha dato l’allarme, tentando poi i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.La comunità locale è sotto shock per una vicenda che ha profondamente scosso l’intero quartiere e per la quale sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.