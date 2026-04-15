Taranto, concerto 'Tchaikovsky in symphony' al Teatro Orfeo con l'Orchestra ICO della Magna Grecia



Stagione eventi musicali. Domenica 19 aprile alle 19,30, Teatro Orfeo di Taranto Tchaikovsky in symphony. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, al pianoforte Liubov Gromoglasova. In programma il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Shostakovich e la Sinfonia n.6 di Tchaikovsky. Sabato 18 aprile, appuntamento all’Auditorium Gervasio di Matera. Direzione artistica del Maestro Piero Romano. A cura dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura)





TARANTO - Domenica 19 aprile alle 19.30 al teatro Orfeo di Taranto, per la trentatreesima Stagione Eventi musicali, in programma "Tchaikovsky in symphony". Sabato 18 aprile, sempre "Tchaikovsky in symphony" sarà programmato all’Auditorium Gervasio di Matera alle 21.00. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, la pianista Liubov Gromoglasova. La popolare artista lettone terrà il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Shostakovich e la Sinfonia n.6 di Tchaikovsky.





Nata a Riga, capitale della Lettonia, città più grande dei Paesi baltici e uno dei principali centri culturali, politici ed economici della regione, la pianista Liubov Gromoglasova ha studiato presso l’Academic Junior Music College in collaborazione con il Conservatorio di Mosca in due corsi paralleli: Pianoforte e Teoria della Musica. Laureatasi con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, ha proseguito corsi di perfezionamento musicale, esibendosi con la sorella Anastasia, con orchestra e in varie formazioni musicali. Diversi i concorsi nazionali e internazionali a cui ha partecipato con successo, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti.





Descritto come direttore con "ampi gesti, chiarezza, precisione e passione genuina", Vlad Vizireanu è direttore d'orchestra ed educatore. Presenza costante nel circuito delle competizioni internazionali, Vizireanu è stato uno degli ultimi studenti del compianto Lorin Maazel sotto piena borsa di studio al Castleton Festival. Ospite regolare in Europa e negli Stati Uniti, ha lavorato come assistente direttore dello stesso Lorin Maazel e Timothy Muffitt con produzioni di Les Dialogues des Carmelites, Madama Butterfly e Don Giovanni.





La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, giunta alla trentatreesima è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Casa.





Stagione Eventi musicali 2025/2026 – Domenica 19 aprile, ore 19.30, Teatro Orfeo di Taranto: "Tchaikovsky in symphony". Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, la pianista Liubov Gromoglasova.



