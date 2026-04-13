Taranto, operaio muore sul lavoro: travolto dal crollo di un palo



Indagini in corso



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello SPESAL e i sanitari del 118. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.



L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici necessari all’indagine.

TARANTO - Tragedia sul lavoro nella mattinata di lunedì 13 aprile a Taranto, nei pressi del cimitero San Brunone, dove un operaio ha perso la vita durante un intervento su un impianto di illuminazione.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto da un palo improvvisamente crollato per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto si è rivelato fatale: all’arrivo dei soccorsi del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.