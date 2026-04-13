Maltempo in Puglia, raffiche di vento: quattro voli dirottati da Bari a Brindisi

BARI - Il maltempo annunciato nelle scorse ore ha raggiunto la Puglia, segnando un brusco cambio dopo il clima quasi estivo del fine settimana. Le forti raffiche di vento stanno creando disagi diffusi, con ripercussioni anche sul traffico aereo.

Nella mattinata odierna quattro voli diretti all’aeroporto di Bari sono stati dirottati per ragioni di sicurezza verso lo scalo di Brindisi. I collegamenti interessati provengono da Siviglia, Barcellona, Pisa e Torino.

I voli coinvolti

Il primo dirottamento ha riguardato un volo Ryanair partito da Siviglia alle 6:41, seguito da un collegamento Vueling decollato da Barcellona alle 8:00. Successivamente, sono stati dirottati anche due voli Ryanair in arrivo da Torino e Pisa, previsti tra le 9:30 e le 9:40.

Disagi e criticità sul territorio

Già dalla serata precedente l’intensificazione del vento aveva reso necessarie manovre di avvicinamento complesse da parte dei piloti, in un contesto di condizioni meteorologiche avverse già segnalate con un avviso valido per almeno 24 ore.

Le raffiche hanno provocato anche la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione in diverse località, tra cui Bari, Molfetta e Gioia del Colle, confermando un quadro di instabilità diffusa su tutta la regione.