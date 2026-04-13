Puglia, allerta meteo gialla per vento: raffiche fino a burrasca e possibili mareggiate
BARI - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio vento su tutta la Puglia a partire dalle ore 20:00 del 13 aprile 2026 e per le successive quattro ore.
Secondo le previsioni, sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti sud-orientali, con possibili criticità legate soprattutto alle aree costiere esposte.
Attenzione alle coste e alle aree urbane
Tra i principali rischi segnalati figurano possibili mareggiate lungo i litorali, oltre a condizioni di instabilità che potrebbero interessare anche centri abitati, con raffiche in grado di causare la caduta di rami, oggetti instabili e difficoltà alla circolazione.
L’allerta gialla indica una situazione di attenzione, che richiede prudenza soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto nelle ore interessate dal fenomeno.
Durata dell’avviso
Il periodo di attenzione è compreso tra le ore 20:00 del 13 aprile 2026 e le ore 00:00 circa del 14 aprile 2026, con possibili variazioni in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.
Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare particolare cautela nelle zone esposte al vento forte e lungo le coste.