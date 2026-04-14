Top Driver, a Molfetta un weekend di adrenalina per gli appassionati di motorsport





Al Gran Shopping Molfetta le emozioni del racing con il brivido della Formula 1 saranno protagoniste per tutto il weekend a partire da venerdì 17 aprile fino a domenica 19 con Top Driver Italian Championship in collaborazione con Reghium Esports. L’adrenalina dei Gran Premi arriva nel centro commerciale di Molfetta con un evento unico dedicato agli appassionati di motorsport con la Top Driver Italian Championship, una vera competizione aperta a tutti, a partire dai dieci anni di età, con qualificazioni, gare e premi.

I piloti si sfideranno sul circuito virtuale del Gran Premio di Monza, una vera istituzione per tutti gli amanti delle monoposto. Si inizia venerdì 17 aprile con le prove libere dalle 15 alle 20, per chi avrà voglia di cimentarsi e divertirsi con l’energia dell’alta velocità, seppure virtuale. Si prosegue poi sabato 18 aprile con le qualifiche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. Domenica doppio appuntamento: la mattina aperta a chiunque vorrà divertirsi senza impegno dalle 10 alle 12; mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 20, sarà riservato alle gare per chi sarà riuscito a ad accedere alla fase finale nelle quattro categorie suddivise in base all’età dei partecipanti a partire dai bambini da dieci anni in su e poi giovani, adulti, e over. L’attesa gara finale attribuirà la coppa per il vincitore del primo premio e due medaglie per secondo e terzo classificato nelle varie categorie.

Un appuntamento imperdibile per sfidare se stessi e provare ad aggiudicarsi il podio in una gara pensata nei minimi dettagli che regalerà dosi di divertimento e adrenalina a chiunque vorrà partecipare. Per ogni dettaglio consultare il regolamento sul sito granshoppingmongolfiera.com (https://www.granshoppingmongolfiera.com/eventi/scendi-in-pista-con-top-drive/).