'EGO Food Fest 2026': Taranto celebra gusto, territorio e cultura tra cozze, pizza e grandi protagonisti



TARANTO - Dal 17 al 20 aprile 2026, Taranto si trasforma in un grande palcoscenico dedicato all’enogastronomia con l’attesissimo EGO Food Fest, un evento che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio. - Dal 17 al 20 aprile 2026, Taranto si trasforma in un grande palcoscenico dedicato all’enogastronomia con l’attesissimo EGO Food Fest, un evento che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.





L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 17 aprile alle ore 10:30 presso la Camera di Commercio di Taranto, con un momento inaugurale dall’alto valore simbolico: la consegna degli attestati di partecipazione ai sedici ristoratori tarantini protagonisti dell’iniziativa serale.





La stessa sera prende vita EGO Cozza Fest, un percorso diffuso nei ristoranti della città che celebrano la Cozza nera di Taranto, eccellenza locale riconosciuta come Presidio Slow Food. I locali aderenti – tra cui Ristoro Basile Luzzi, Core Restaurant, La Pignata, Gatto Rosso, Bâtiment e molti altri – proporranno menù dedicati acquistabili direttamente dai clienti.





Il weekend si sposta nella suggestiva Villa Peripato, dove sabato 18 e domenica 19 aprile, a partire dalle ore 19:00, si terrà l’EGO Pizza Fest. L’ingresso è gratuito per il pubblico, con degustazioni a pagamento, mentre i giornalisti accreditati potranno ritirare token omaggio presso il banco accoglienza.





Tra i momenti più attesi, "I Salotti della Pizza" condotti da Tinto, con la partecipazione di importanti nomi del panorama pizzaiolo italiano, tra cui Vincenzo Palermo, Ivano Veccia, Valentino Tafuri e Renato Bosco. Non mancherà l’intrattenimento musicale: sabato sera con i VEGA80 e domenica con Angelo Mellone, oltre alla coinvolgente Salento Street Band.





Gran finale lunedì 20 aprile presso il Relais Histò con EGO Academy & EGO Expo, una giornata ricca di talk, masterclass e incontri tematici dedicati al futuro della cucina e alla cultura gastronomica. Tra gli appuntamenti principali:





Talk "La cucina del futuro"

"La poetica del cibo e la rigenerazione dei piccoli borghi"

"Il Mediterraneo nella visione di Dinner Incredible"





Alle ore 17:00 si terrà la Premiazione Pizza Competition, seguita dallo spettacolo "Dialoghi sulla gioia" con il poeta e paesologo Franco Arminio e la pianista e performing coach Gloria Campaner.





A chiudere il festival, alle ore 20:00, l’esclusivo evento Dinner Incredible.





EGO Food Fest si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di raccontare Taranto attraverso i suoi sapori, i suoi protagonisti e una visione contemporanea della cultura gastronomica.