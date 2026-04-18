Torre Canne, 41enne ucciso in casa: arrestato il presunto aggressore dopo una confessione
TORRE CANNE - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio di Eros Rossi, 41 anni, avvenuto nella notte a Torre Canne, frazione del comune di Fasano.
Secondo quanto emerso, sarebbe stato lo stesso presunto responsabile a contattare le forze dell’ordine, confessando l’uccisione della vittima all’interno dell’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.
Dalle prime ricostruzioni investigative, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in una colluttazione. Nel corso dell’aggressione, il 40enne avrebbe colpito ripetutamente la vittima con un oggetto contundente, tra le ipotesi un cacciavite, provocandone la morte.
Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato l’episodio.