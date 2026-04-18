Puglia, al via il contest artistico sulla “Cultura del Dono” per il Calendario scolastico 2026/2027

Il progetto punta a trasformare la scuola in uno spazio di crescita culturale e civica, promuovendo tra i giovani i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione attiva. Il tema scelto per quest’anno è “La Cultura del Dono e il dono della vita”, con particolare riferimento alla donazione di organi e tessuti come gesto di responsabilità e impegno collettivo.

In Italia, ricordano i promotori, la possibilità di esprimere la propria volontà sulla donazione è prevista al compimento dei 18 anni o al momento del rilascio della Carta d’Identità Elettronica, rappresentando una scelta consapevole di valore civico e umano.

Il contest non si configura solo come concorso artistico, ma come percorso educativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni su temi di forte impatto sociale. Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo, realizzando elaborati grafici originali accompagnati da uno slogan o titolo, con attenzione a creatività, coerenza con il tema e forza comunicativa.

I lavori selezionati saranno utilizzati per la grafica del Calendario scolastico regionale distribuito nelle scuole pugliesi. La partecipazione è gratuita e le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 maggio 2026 tramite apposito form online.

Una commissione composta da cinque membri nominati dalla Regione Puglia valuterà gli elaborati e individuerà i vincitori, che saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale.

L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, sottolinea come l’iniziativa rappresenti un’occasione per coinvolgere i giovani attraverso linguaggi creativi, trasformando la scuola in un luogo di consapevolezza e promozione della cultura del dono come valore fondante di una comunità solidale.