Nuovo olio 2025, a Veglie assegnati 2400 ulivi



Una storia di terra, resilienza e futuro





VEGLIE (LE) - Appuntamento il 20 aprile prossimo a Veglie per la presentazione dei risultati del progetto sperimentale "Nuovo Olio 2025", alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze comunale di via Salice.





L’iniziativa rappresenta un momento importante di condivisione con la comunità: nel corso dell’incontro saranno illustrati i risultati dell’avviso pubblico, la graduatoria finale e le procedure amministrative e tecnico-operative per la consegna delle piante e la realizzazione degli oliveti.





La seconda edizione del progetto ha registrato un entusiasmo straordinario, con richieste che hanno superato di gran lunga le previsioni iniziali. Grazie a un’integrazione del budget, l’Amministrazione ha deciso di accogliere tutte le domande pervenute, raggiungendo un totale di circa 2400 piante di olivo assegnate.





Tra le principali novità di questa edizione, oltre alle varietà già previste Leccino e Favolosa, i beneficiari avranno la possibilità di piantare nuove cultivar come Leccio del Corno e Lecciana, ampliando così la biodiversità e la resilienza degli impianti olivicoli.





Particolare attenzione è stata riservata ai piccoli proprietari di terreni agricoli, spesso esclusi dai finanziamenti pubblici. Una scelta che assume un forte valore ambientale e sociale, contribuendo alla riqualificazione diffusa del paesaggio rurale del territorio, duramente colpito dalla diffusione della Xylella fastidiosa, anche nei piccoli appezzamenti che costituiscono il tessuto vitale della comunità agricola locale.





All’incontro interverranno: Mariarosaria De Bartolomeo, Sindaca di Veglie; Salvatore Fai, Assessore al Bilancio e Attività Produttive; Cosimo Vetrano, Consigliere con delega all’Agricoltura.





"Nuovo Olio 2025" si conferma così un progetto strategico per il rilancio dell’olivicoltura locale e per la ricostruzione del paesaggio, guardando con fiducia al futuro.