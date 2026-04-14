Trani, al Polo Museale Diocesano la mostra su Leonardo Del Vecchio: “Sguardi che cambiano il mondo”

TRANI – Verrà inaugurata venerdì 17 aprile alle ore 16 presso il Polo Museale Diocesano di Trani la mostra fotografica “Sguardi che cambiano il mondo”, dedicata alla vita e alla visione imprenditoriale di Leonardo Del Vecchio, tra le figure più rilevanti dell’imprenditoria italiana del Novecento.

L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio con il supporto della Fondazione S.E.C.A., resterà aperta al pubblico fino al 15 maggio 2026 e propone un percorso tra fotografie e testimonianze che raccontano la parabola umana e professionale dell’imprenditore.

La mostra assume un significato particolare per la città di Trani, luogo d’origine della famiglia Del Vecchio, e intende valorizzare una storia di riscatto personale e successo industriale legata al territorio pugliese.

All’inaugurazione interverranno la presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio Nicoletta Zampillo Del Vecchio, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Eugenio Di Sciascio e il presidente di Confindustria Bari-BAT Mario Aprile.

Nel suo intervento, il sindaco Bottaro ha sottolineato il valore ispirazionale dell’iniziativa, definendola un invito rivolto soprattutto ai giovani a credere nelle proprie capacità e a contribuire alla crescita della comunità.

L’esposizione si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale del territorio e delle sue eccellenze imprenditoriali, rafforzando il legame tra memoria, identità e sviluppo sociale.