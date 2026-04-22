Trinitapoli, Francesco di Feo e Michele Lamacchia chiedono il riconoscimento dello stato di calamità naturale





A seguito degli eventi meteorologici che nelle ultime ore hanno colpito il territorio, il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, e il Sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, hanno congiuntamente richiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Le prime segnalazioni provenienti dagli agricoltori del comprensorio evidenziano danni ingenti alle colture, frutto di lavoro quotidiano, impegno e sacrificio. Ancora una volta, le aziende agricole locali si trovano a fronteggiare difficoltà non dipendenti dalla loro volontà, ma causate da eventi atmosferici imprevedibili e di forte intensità.

Le Amministrazioni comunali restano in costante contatto con gli uffici competenti e forniranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.



