Tropico, il 5 agosto in concerto alla Svevarena di Bisceglie

L’estate di Tropico sarà all’insegna della grande musica dal vivo. Si comincia il 16 e 17 luglio con due concerti-evento in una location di enorme prestigio, che in passato ha ospitato nomi leggendari come Pink Floyd, Nick Cave ed Elton John: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un’occasione unica e imperdibile (la prima data è già sold-out) per ascoltare il repertorio dell’artista, fortemente radicato nella musica partenopea, in una cornice culturale emblematica per il suo territorio.

Dopo l’annuncio della location di Pompei, il tour estivo di Tropico proseguirà nei festival e arene all’apertodella penisola: dal Teatro Romano di Minturnae (LT) al Bonsai Fest di Bologna, fino al Trento Live Fest. Per l’artista (nonché autore: con il suo nome all’anagrafe, Davide Petrella, ha firmato alcune delle più grandi hit degli ultimi anni) il 2026 è stato un anno di grandi cambiamenti. Il giro di boa è stato rappresentato dalla pubblicazione del singolo Quasi blu, una ballad unica nel suo genere: prodotta con Davide Simonetta, è un brano inedito delicato e prezioso, che va a completare la tracklist dell’album Soli e disperati nel mare meraviglioso. Impreziosita da una scrittura sofisticata ma di immediato impatto emotivo e da una produzione particolarmente articolata, è la canzone d’amore perfetta per chi vive di “quasi” e non riesce mai a trovare un lieto fine definitivo nelle proprie relazioni.

Le date (in aggiornamento):

16 LUGLIO 2026 – POMPEI (NA), ANFITEATRO DEGLI SCAVI Sold-out

17 LUGLIO 2026 – POMPEI (NA), ANFITEATRO DEGLI SCAVI

21 LUGLIO 2026 – BOLOGNA, BONSAI

22 LUGLIO 2026 – ROMA, EUR SOCIAL PARK

01 AGOSTO 2026 – MINTURNO (LT), TEATRO ROMANO DI MINTURNAE

04 AGOSTO 2026 – TARANTO, MON REVE SUMMER FESTIVAL

05 AGOSTO 2026 – BISCEGLIE (BT), SVEVARENA

30 AGOSTO 2026 – TRENTO, TRENTO LIVE FEST