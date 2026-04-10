Valerio Scanu, esce “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu

Ph. by Serafino Giacone

E' disponibile nelle piattaforme digitali e in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, pubblicato su etichetta (NatyLoveYou/ADA Music Italy).

“Sto preparando un progetto che non è solo un disco, è uno spettacolo – racconta Valerio Scanu - che porterò in tutta Italia, per raccontare con la musica il mio percorso, ovviamente da questo primo brano avrete capito che ripercorro delle tappe che toccano Sanremo proprio a partire da una canzone che, cantata da Pierangelo Bertoli con i Tazenda, ottenne al festival uno degli applausi più lunghi della storia, che costrinse Pippo Baudo a far tornare sul palco gli artisti acclamati dal pubblico del Teatro Ariston”

La canzone, che esce il giorno del compleanno di Valerio Scanu, apre quindi “le danze” al nuovo disco dell’artista sardo che riserverà altre chicche e anche degli inediti di prossima pubblicazione.