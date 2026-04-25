Valenzano, raffica di colpi di pistola nella notte vicino a una pizzeria: indagini in corso

VALENZANO - Attimi di paura nella notte a Valenzano, a pochi chilometri da Bari, dove intorno all’una sono stati esplosi colpi di pistola nei pressi di una pizzeria. L’attività era chiusa al momento dell’episodio e non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una prima raffica di circa sette colpi, seguita poco dopo da altri due spari. Il rumore ha svegliato diversi residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i carabinieri.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma gli autori del gesto si erano già allontanati, verosimilmente fuggendo a piedi. Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

La pizzeria, secondo quanto emerso dalle prime informazioni investigative, risulterebbe riconducibile a un imprenditore ritenuto vicino a contesti criminali locali. Gli inquirenti stanno verificando eventuali collegamenti con le tensioni tra gruppi organizzati del territorio.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da episodi di violenza nell’area metropolitana barese, dove negli ultimi mesi sono state registrate frizioni tra gruppi criminali rivali.