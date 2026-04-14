WorldHotels al Fuorisalone 2026: design e innovazione per ridefinire l’ospitalità di lusso

MILANO – In occasione della Milano Design Week, il brand WorldHotels, parte del gruppo BWH Hotels, rafforza il proprio posizionamento puntando su architettura d’avanguardia e design esperienziale.

Il marchio sarà protagonista al Fuorisalone 2026 come main partner dell’installazione “senzaFINE, beyond space limits”, ideata dall’architetto Simone Micheli, scomparso lo scorso anno. L’opera sarà allestita dal 20 al 30 aprile nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, all’interno della mostra-evento INTERNI MATERIAE.

La collaborazione rappresenta una scelta strategica per il brand, che interpreta l’ospitalità come esperienza immersiva e innovativa. L’installazione, una struttura circolare in acciaio alta oltre 10 metri, si propone come uno spazio capace di superare i limiti fisici e culturali, trasformando il visitatore in protagonista di un racconto tra tecnologia e suggestione visiva.

All’interno, pavimentazioni fotovoltaiche e videowall immersivi accompagneranno il pubblico in un viaggio che collega idealmente Milano a scenari internazionali come Dubai, attraverso progetti architettonici come Hubai e Sensoria Tower, simboli dell’espansione globale del brand.

“La nostra presenza al Fuorisalone non è solo una sponsorizzazione, ma una dichiarazione d’intenti – ha dichiarato Sara Digiesi –. Vogliamo superare i confini dell’accoglienza tradizionale attraverso innovazione e affidabilità”.

L’iniziativa riflette la filosofia di WorldHotels, articolata nelle collezioni Luxury, Elite, Distinctive e Crafted, che valorizzano strutture con identità uniche. In questo contesto, il progetto “senzaFINE” diventa sintesi perfetta tra estetica, funzionalità e sostenibilità, grazie anche all’impiego di soluzioni pionieristiche.

Con questa partecipazione, WorldHotels consolida il proprio ruolo nel dialogo tra ospitalità, real estate e contract, contribuendo a definire i nuovi standard dell’accoglienza di alta gamma a livello internazionale.