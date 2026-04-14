Microcredito sociale in Puglia: pubblicato bando da 900mila euro

Regione Puglia

BARI – Nuove opportunità di sostegno per cittadini in difficoltà economica: è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dellaun avviso pubblico da 900mila euro destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale.

L’iniziativa punta a promuovere inclusione sociale ed educazione finanziaria attraverso l’erogazione di prestiti a tasso zero, per un importo massimo di 10mila euro, rivolti a persone che si trovino in condizioni di temporanea difficoltà economica.

Il bando è destinato a cittadini italiani, europei o in possesso di regolare diritto di soggiorno, residenti in Puglia da almeno 12 mesi continuativi al momento della domanda e con un ISEE ordinario non superiore a 18.500 euro.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 21 aprile fino alle ore 12 del 21 maggio.

I dettagli della misura saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma il 21 aprile alle ore 11:30 a Bari, presso la Sala A del plesso Assessorati di via Gentile. A presentare l’avviso sarà l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili.