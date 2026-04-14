Lecce, arriva “ABBAdream”: al Politeama Greco lo show tributo agli ABBA

LECCE – Una serata all’insegna della musica e della nostalgia disco-pop è in programma il 17 aprile 2026 al Politeama Greco, che ospiterà “ABBAdream”, spettacolo tributo dedicato agli ABBA.

Lo show celebra la storica band svedese che nel 1974 conquistò l’Eurovision con “Waterloo”, dando inizio a una carriera internazionale che ha segnato la storia della musica pop. A cinquant’anni di distanza, ABBAdream propone un viaggio musicale tra i più grandi successi del gruppo, da “Mamma Mia” e “Dancing Queen” fino a “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”.

L’evento è concepito come un’esperienza immersiva a 360 gradi: costumi scintillanti, scenografie curate, proiezioni video ed effetti speciali ricreeranno l’atmosfera dei concerti originali degli ABBA, trasformando il teatro in un vero e proprio spettacolo visivo e musicale.

Sul palco salirà una band di musicisti professionisti selezionati per la loro fedeltà interpretativa e per la capacità di restituire energia e coinvolgimento alle celebri hit del gruppo svedese.

“ABBAdream” si propone come un omaggio alla carriera degli ABBA e alla loro eredità artistica, capace ancora oggi di influenzare generazioni di artisti e appassionati di musica.

I biglietti sono disponibili attraverso i canali di vendita ufficiali, tra cui TicketOne.